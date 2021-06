Thorgan Hazard traint opnieuw mee, basisspelers krijgen rust

Vijftien Rode Duivels hebben woensdag het veld betreden op het nationaal oefencentrum in Tubeke. De twaalf spelers die maandag niet aan de EK-match tegen Finland begonnen en de drie doelmannen, onder wie Thibaut Courtois, namen deel aan de training. Thorgan Hazard, die afgelopen weekend niet mee afreisde naar Sint-Petersburg vanwege een lichte knieblessure, maakte opnieuw zijn opwachting.

Roberto Martinez kondigde eerder al aan dat zijn troepen dinsdag en woensdag zouden focussen op rust en recuperatie. Het is dus logisch dat de basisspelers van maandag binnen bleven en de anderen in een ontspannen sfeer op het trainingsveld verschenen.

België, groepswinnaar in poule B na een 9 op 9, speelt zondag (21u) in Sevilla in de achtste finales tegen een nog te bepalen tegenstander. Hoogstwaarschijnlijk treffen de Duivels de nummer drie uit groep E of F. In die poules staat woensdagavond de laatste speeldag op het programma.

Ter herinnering, de groep van Roberto Martinez bestaat uit nog slechts 25 spelers nadat Timothy Castagne in de eerste match tegen Rusland (3-0) een dubbele oogkasbreuk opliep.