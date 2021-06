Komen gewezen parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw straks toch vrij na veroordeling tot 27 jaar cel voor moord?

De kans is reëel dat gewezen parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot, allebei tot tweemaal toe veroordeeld voor de moord op haar eerste man, straks de gevangenis mogen verlaten. De advocaat-generaal bij het hof van Cassatie meent dat het Brusselse hof van beroep uit de bocht gegaan is toen het uitlegde waarom de veroordeling van het koppel tot 23 jaar in eerste beroep naar 27 jaar werd opgetrokken.