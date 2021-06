Måneskin, winnaar van Eurovisiesongfestival, komt naar Lokerse Feesten

Lokeren - De buitengewone editie van de Lokerse Feesten 2021 krijgt straks liefst twee deelnemers van het voorbije Eurovisiesongfestival op de affiche. Want naast Hooverphonic staat binnenkort ook winnaar Måneskin ook op het Lokerse podium. Een unicum in de 46-jarige geschiedenis van het stadsfestival.

Dat Hooverphonic op maandag 2 augustus op de Grote Kaai zou optreden, was al eerder bekend. De Belgische inzending voor de Europese liedjeswedstrijd is een ‘vaste klant’ in Lokeren en heeft als Wase band ook in Lokeren een heel trouwe aanhang.

Maar drie dagen later komt het Italiaanse Måneskin ook naar het Waasland. De Italiaanse rockers kaapten in mei de hoofdprijs weg in Rotterdam. “Deze kans konden we niet laten liggen”, lacht woordvoerder Peter Laureys van de Lokerse Feesten. “Ik ben een voetbalfan, maar ik hoop wel dat de winst van het Songfestival toch de enige Italiaanse overwinning van 2021 zal zijn.”

Europese roem

“Maar alle gekheid op een stokje, door met Zitti e buoni het Songfestival te winnen, hebben de Italianen wel getoond dat rock & roll wel degelijk zijn plaats heeft op dat internationale podium”, zegt Laureys. “We zijn dan ook heel fier dat we ze naar Lokeren kunnen lokken. Met twee studioalbums, 22 singles en meer dan 170 miljoen streams waren ze al beroemd in Italië. Dankzij het Eurovisiesongfestival komt daar nu ook de Europese roem bij. En dat gaan ze op 5 augustus in Lokeren bewijzen.”

Tickets voor het unieke optreden zijn vanaf donderdag 24 juni (10 uur) te koop en kosten 40 euro per stuk. Omwille van de nog steeds geldende coronamaatregelen worden ze enkel in bubbels van vier verkocht. Er zijn voorlopig 1.600 tickets beschikbaar.

“Dat geldt ook voor de andere concerten. Mochten intussen de maatregelen toch versoepelen, dan kan dat aantal toeschouwers eventueel nog worden opgetrokken”, besluit Laureys. “Wie dus geen kaartjes meer kon kopen, kan zich daarom registreren op een reservelijst op onze website. Als er nog tickets beschikbaar komen, dan worden die mensen als eersten gecontacteerd.”

www.lokersefeesten.be