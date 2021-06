Meer dan duizend Belgen stelden zich kandidaat-astronaut

22.589 mensen, onder wie 1.019 Belgen, hebben zcih kandidaat gesteld om astronaut te worden bij ESA. ESA is op zoek naar vier tot zes beroepsastronauten, een twintigtal reserveastronauten die verbonden zijn en blijven aan een land of een bedrijf of een instelling, en één “parastronaut” of een astronaut met een fysieke beperking.