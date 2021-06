De Croo over Belgische relance: “You ain’t seen nothing yet”

De Europese Unie zal de komende jaren 5,9 miljard euro van het coronaherstelfonds aan ons land overmaken om investeringen en hervormingen te helpen financieren. “De boodschap van dit plan is voor mij: you ain’t seen nothing yet”, zei een tevreden De Croo.

“We hebben in ons land ongelooflijk veel potentieel”, zei premier De Croo. “We zijn een land met weinig natuurlijke grondstoffen, maar we zijn wel een land dat bijzonder sterk is in de grondstof die er vandaag toe doet: onze intelligentie, onze innovatiekracht, onze creativiteit, onze ambitie.” Voor De Croo is de boodschap die het Belgische plan uitstraalt dan ook duidelijk: “You ain’t seen nothing yet”.

Von der Leyen wees er nog eens op dat het coronaherstelfonds een slagkracht van 800 miljard euro (in lopende prijzen) heeft, “en daarmee het grootste Europese herstelplan sinds het Marshallplan vormt”. De investeringen en hervormingen uit het Belgische plan zullen volgens haar de digitale en de groene transitie van België én de Europese Unie bevorderen.

Cement voor samenwerking

Bij het bezoek van von der Leyen waren ook staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine en de ministers-presidenten van de gewesten en de gemeenschappen aanwezig. Jan Jambon toonde zich verheugd over het groen licht dat ook aan het Vlaams luik van het plan werd gegeven. “‘Vlaamse Veerkracht’ is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet. Alle projecten passen binnen de doelstellingen die we met deze regering hebben om Vlaanderen naar de top te brengen.”

De komende jaren investeert Vlaanderen 4,3 miljard euro om de economie en de maatschappij duurzaam te herstellen na de coronacrisis. Het wil daarvoor 2,25 miljard euro van Europa “terugkrijgen”, zegt Jambon. Maar “wij hebben niet gewacht op het Europese fiat om onze relanceplannen uit te rollen, 163 van de 180 relanceprojecten zijn reeds opgestart”, aldus de Vlaamse minister-president.

Tijdens zijn persconferentie bedankt De Croo uitvoerig de deelstaten voor de samenwerking met het federale niveau bij de redactie van het Belgische plan. “Dit kan het cement van onze toekomstige samenwerking zijn”, sprak hij hoopvol.