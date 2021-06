‘Spider-Man’ op audiëntie bij de paus

De paus heeft op de woensdagaudiëntie in het Vaticaan ook een Spider-Man ontvangen.

Die laatste had plaatsgenomen in de sectie hoogwaardigheidsbekleders en zat onder meer naast een in het zwart geklede geestelijke, die totaal niet verbaasd leek over de strakke rood-zwart-blauwe uitdossing van zijn gemaskerde buurman. Sommige waarnemers waren wel erg verwonderd over de komst van de stripfiguur naar de statige binnenplaats van San Damaso, in het pauselijk paleis.

Maar Italiaanse media berichten dat de speciale gast van paus Franciscus de 27-jarige Mattia Villardita is. Hij moest tot zijn veertiende jaar door een aangeboren afwijking operaties ondergaan. Hij is later als Spider-Man ernstig zieke patiëntjes in ziekenhuizen gaan bezoeken om hun lijden te verlichten. Hij kreeg daarvoor eind vorig jaar van president Sergio Mattarella een hoge onderscheiding.

Foto: via REUTERS

Villardita kwam ruim twee jaar geleden op het idee voor zijn vertolking van Spider-Man tijdens een gesprek met de directeur van een kinderziekenhuis. Villardita is ook de oprichter van ‘Supereroincorsia’ (Superhelden op de afdeling), een groep jonge mensen die vrijwilligerswerk doet en als een soort cliniclowns jonge patiënten momenten van soelaas biedt.