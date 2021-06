Eigenaar schip en uitbater Suezkanaal sluiten akkoord over schadevergoeding

De eigenaars van de Ever Given hebben een akkoord bereikt met de uitbater van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Het schip blokkeerde in maart bijna een week de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië.

Het gaat om een voorlopig akkoord, laat het Londense advocatenkantoor dat de eigenaars en verzekeraars van de containerreus bijstaat, woensdag weten. “Na uitgebreide onderhandelingen de voorbije weken met het onderhandelingscomité van de Suez Canal Authority, is een principeakkoord overeengekomen tussen de verschillende partijen”, aldus advocatenkantoor Stann Marine.

Beide partijen zullen nu zo snel mogelijk de deal finaliseren. Nadien worden de nodige regelingen getroffen zodat het schip Egypte kan verlaten. Financiële details zijn niet vrijgegeven.

LEES OOK: 900 miljoen dollar: wie betaalt de rekening van de Ever Given? (+)

Het 400 meter lange schip, een van de grootste containerschepen ter wereld, strandde eind maart na slecht weer in het zuidelijke deel van kanaal. De Ever Given lag volledig dwars, waardoor er zes dagen geen doorkomen aan was. Talloze schepen moest wachten totdat de waterweg opnieuw vrij was.

LEES OOK. Problemen nog niet opgelost nu Ever Given weer vaart: “Zonder tweede vaarweg zullen rederijen het Suezkanaal schuwen” (+)

Initieel vroeg de kanaaluitbater 900 miljoen dollar om het verlies aan doortochtgelden, de schade en de berging te compenseren. Nadien zakte dat bedrag tot 550 miljoen dollar. De Japanse scheepseigenaar, Shoei Kisen Kaisha, en verzekeraars wilden eerst alleen maar 150 miljoen dollar ophoesten. Evergreen Line uit Taiwan had het schip gecharterd dat onderweg was van China naar Rotterdam.

De bergingswerkers konden het schip op 29 maart vlot trekken. Sindsdien wacht het schip op een meer halverwege de kanaalroute.