Thomas Meunier komt terug op ‘dikke nekken’-discussie: “De Fransen verzorgen graag de show. Ik plaag graag”

Thomas Meunier is niet op zijn mondje gevallen. Op sociale media repliceerde hij op Franse analisten die de Belgen dikke nekken vonden. Hij sprak over “de paradox van het superioriteitscomplex”. Als het op dit EK opnieuw tot een België-Frankrijk komt, dan zal er op Twitter heen en weer geschoten worden. “Ik zoek dat wel graag op.”

Alles dateert al van de eerste speeldag op dit EK. Na de Belgisch zege tegen Rusland zei Thomas Meunier. “We zijn de nummer één van de wereld. Om ons te kloppen zul je een heel sterke ploeg nodig hebben.” In de Franse media, meer bepaald in L’Equipe du soir – de avondshow van de grote gelijknamige Franse sportkrant – werd die uitspraak onder de loep genomen door presentator Olivier Minard en analisten Johan Micoud en Gilles Favard. “De Belgen praten en stoefen graag”, zei Favard. “Ik bedoel niet bepaald Meunier, maar de Belgen in het algemeen. Ze zullen snel weer thuis zijn en frieten eten.”

Zijn collega Micoud noemde ons “dikke nekken”, en presentator Minard vond dat we de verloren halve finale van het WK 2018 nog niet hadden verteerd. Het ging maar door. “De Belgen hebben het recht om hun torso en spierballen te tonen als ze daarmee hun ego opkrikken. Dat ze nummer één van de wereld zijn heeft alleen maar te maken met de vreemde telling van de FIFA.”

Meunier bijt terug

Thomas Meunier liet niet over zich heenlopen en reageerde op Twitter. “Welkom in de paradox van het superioriteitscomplex”, tweette hij. Waarmee hij verwees naar het narcistische gedrag van de Fransen. “Houden het meest van zichzelf, praten vooral over zichzelf in lovende bewoordingen. Willen altijd de bovenhand hebben, lijken er vooral op uit anderen te kleineren om een gebrek aan zelfvertrouwen te camoufleren.”

Personne semblant n'aimer personne + qu'elle-même. Parle souvent d'elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité. https://t.co/P7zqOgMIIq — Thomas Meunier (@ThomMills) June 14, 2021

Op zijn persconferentie bij de Rode Duivels kwam Meunier erop terug. “Wie je lief hebt, plaag je graag, hé. Ik heb vier fantastische jaren gehad in Parijs en ga er nog op vakantie. Die spelletjes op sociale media zijn onschuldig, maar de Fransen zijn er gevoelig voor, en wij ook. Ik zoek dat graag een beetje op en zij verzorgen ook graag de show hé. De collega’s van mijnheer hier op de eerste rij (L’Equipe-journalist Joel Dommenighetti, red.) zijn er alleszins goed ingevlogen. Ach, iedereen speelt het spel aan honderd procent, maar er zit niets van haat of agressiviteit in. Het blijft puur vriendschappelijk. In Duitsland gebeurt het trouwens ook voortdurend tussen de spelers. Of dat niet meer druk legt bij een eventuele confrontatie met Frankrijk? Neen, het blijft een voetbalwedstrijd. Iedereen geeft alles en de beste wint. Het illustreert gewoon de opwinding rond deze grote matchen.”