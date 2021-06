Club Brugge breekt contract van Openda open en verhuurt hem meteen opnieuw aan Vitesse

Club Brugge heeft woensdag bekendgemaakt dat het het contract van Loïs Openda, dat nog liep tot juni 2023, heeft opengebroken tot medio 2024. De 21-jarige aanvaller zal komend seizoen, voor het tweede jaar op rij, verhuurd worden aan Eredivisie-club Vitesse.

Openda speelt sinds 2015 voor Club. Hij kwam er sinds zijn debuut in het eerste elftal in augustus 2018 tot 53 officiële wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde en 4 assists gaf. Vorig seizoen was de belofteninternational goed voor 13 doelpunten en 5 assists voor Vitesse in 38 matchen. Vitesse beëindigde het seizoen in Nederland als vierde en mag volgend seizoen starten in de derde voorronde van de nieuwe Conference League.