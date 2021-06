Jumbo roept 5 sushiproducten terug wegens mogelijke aanwezigheid glas

De supermarktketen Jumbo roept de “Salmon Maki”, “Sushi Spicy Maki”, “Sushi Vegan Maki”, “Sushi to share” en “Sushi Family” terug uit de Belgische winkels. De vijf producten van het merk Sushi Begaru bevatten mogelijk glas.

Daarom heeft Jumbo in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om de producten uit de verkoop te nemen. De supermarktketen vraagt haar klanten om de producten niet te consumeren. Klanten die de producten terugbrengen naar het verkooppunt, zullen gepast vergoed worden.

De producten werden vanaf 18 juni verdeeld over de Belgische Jumbo-winkels. Het product “Salmon Maki” heeft de code 8715153010067 onder de streepjescode. Bij de “Sushi Spicy Maki” gaat het om de producten met de code 8715153010111 onder de streepjescode. De EAN-code van de “Sushi Vegan Maki” is 8715153010050. De grotere verpakkingen “Sushi to share” en “Sushi Family” hebben respectievelijk de code 8715153010081 en de code 8715153010104 onder de streepjescode.

Voor bijkomende vragen kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Jumbo via het nummer 0800/989.98 of via de website jumbo.com.