Europa roept landen op om sneller te vaccineren: “Anders krijgen we nieuwe golf”

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) roept Europese landen op om sneller te vaccineren nu voorspeld wordt dat de delta-variant tegen eind augustus 90 procent van de besmettingen zal veroorzaken.

Personen die slechts één prik gehad hebben, lopen nog altijd het risico op besmetting en een ziekenhuisopname nu de variant waarschijnlijk onder de jonge bevolking zal circuleren deze zomer. Dat zei Andrea Ammon, directeur van het ECDC. Geen leuk nieuws, nu verschillende lidstaten aan versoepelingen denken.

Het model van de ECDC voorspelt dat zonder behoud van de huidige coronamaatregelen en een versnelling in vaccinaties, we waarschijnlijk te maken gaan krijgen met een nieuwe golf van besmettingen, doden en hospitalisaties vergelijkbaar met vorige herfst.

Ammon vroeg aan de jongere bevolking die nog geen volledige vaccinatie gehad heeft om zich strikt aan de afstandsregels te houden.

Volgens de laatste gegevens van de ECDC zijn 33,9 procent van de volwassenen in Europa volledig gevaccineerd. 57,1 procent zou al minstens één dosis gekregen hebben.

“De delta-variant is besmettelijker dan andere varianten en we schatten dat tegen het einde van augustus deze variant verantwoordelijk zal zijn voor 90 procent van alle Sars-CoV-2-besmettingen in de Europese Unie”, zei Ammon. “Jammer genoeg tonen voorlopige data aan dat de variant ook personen kan besmetten die al één dosis van een vaccin gekregen hebben.”

Het positieve nieuws is dat twee dosissen van alle beschikbare vaccins in Europa “hoge bescherming geven tegen deze variant en de consequenties. Maar 30 procent van de personen ouder dan 80 jaar en zo’n 40 procent van de personen ouder dan 60 hebben nog geen volledig vaccinatie gekregen.”