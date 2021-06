Verschillende doden bij luchtaanval op markt in Ethiopische regio Tigray

Bij een luchtaanval op een drukbezochte markt in Togoga, in de Ethiopische regio Tigray, zijn dinsdag verschillende doden gevallen. Er raakten ook tientallen mensen gewond. Dat hebben getuigen en een arts woensdag meegedeeld.

De aanval vond volgens verschillende getuigen dinsdag rond 13 uur (lokale tijd) plaats. Over het exacte aantal slachtoffers bestaat grote onduidelijkheid. De toegang tot het gebied - op ongeveer 30 kilometer van de regionale hoofdstad Mekele - wordt geblokkeerd door soldaten.

Een medewerker van de hulpdiensten zegt dat zes gewonden, onder wie drie kinderen, het ziekenhuis in Mekele konden bereiken. Maar “er zijn 45 gewonden die vastzitten en die in levensgevaar zijn”, klinkt het.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed, die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede won, lanceerde begin november 2020 een militaire interventie om de partij TPLF (Tigray People’s Liberation Front) van de macht te verdrijven in deze regio in het noorden van Ethiopië. Hij beschuldigde de troepen van deze partij van aanvallen op basissen van het federale leger. Op 28 november kondigde Abiy de overwinning af, maar de gevechten gaan intussen wel nog altijd door.