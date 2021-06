Dilsen-Stokkem / Hasselt -

De vriendin van Jürgen Conings is geblokkeerd door Facebook nadat ze een bericht over zijn overlijden had gespreid. “Ik ben op, te moe om me daar bezig mee te houden,” reageert de vrouw. Facebookvrienden van de vrouw zijn daarop het bericht massaal beginnen te delen.