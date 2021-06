Romelu Lukaku op Twitter: “Ik zou Kevin De Bruyne graag meenemen naar Anderlecht”

De Rode Duivels mogen de bubbel tijdens het EK niet verlaten en familiebezoek is (nog) niet toegelaten in het basecamp in Tubeke. Vanmiddag maakte Romelu Lukaku van de gelegenheid gebruik en plezierde hij zijn fans met een Q&A op Twitter. “Kompany kent me het beste” reageerde hij op de vraag wie zijn moeilijkste tegenstander ooit was.

Romelu Lukaku is hot. In no time kwamen er duizenden vragen van fans binnen op zijn Twitteraccount. Eén van de vragen die hij al snel beantwoordde ging over zijn jongere broer Jordan. “Zou je ooit nog willen samen spelen met je broer in clubverband?”, “Zeker” antwoordde Lukaku duidelijk. Even later kreeg hij dezelfde vraag over Kevin De Bruyne. “Ik zou hem graag meenemen naar Anderlecht” antwoordde hij. Eigenaar Marc Coucke zag het graag gebeuren en reageerde gevat. “Jullie mogen beiden een week vakantie nemen na het winnen van het EK. Ik zie jullie 18 juli op Neerpede.”

You can both take a week Holliday after winning the Euro. See you at neerpede july 18th — Marc Coucke (@CouckeMarc) June 23, 2021

Verder reageerde hij ook op een punt van kritiek die hij in Engeland vaak te horen kreeg toen hem gevraagd werd naar het verschil tussen voetballen in Italië en Engeland. “Milaan en Manchester zijn twee fantastische steden, maar het voetbal is anders. In Italië moet je meer nadenken, iets waarvan ze zeiden dat ik dat niet kon”, reageerde hij.

2 great city’s. Just the game is different.. you got to use your brains more in italy..

Something they said i couldn’t do ?? https://t.co/rVzYqUqp6h — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021

Big Rom nam ruim een uur de tijd en beantwoordde ook vragen over zijn vader, moeder en zoontje. “Discipline was bij ons thuis heel belangrijk en dat heeft me sterker gemaakt.” Of zijn hij wil dat zijn zoon later ook voetballer wordt, reageerde hij kort en bondig: “Ik wil dat hij gelukkig wordt. Op het mooiste moment uit zijn carrière reageerde Lukaku met een foto van zichzelf met de Italiaanse kampioensbeker en zijn moeder. Dat was meteen ook het mooiste moment van de Q&A.

Eén fan mag zich alvast verwachten aan een gesigneerd truitje van ‘Big Rom’. Die postte geen vraag, maar wel een foto van een levensgrote tattoo van Lukaku. De spits was zo onder de indruk dat hij vond dat het een cadeau verdiende. “Ik stuur je direct ene privé bericht”, klonk het.