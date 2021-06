Bejaarde vrouw gewurgd bij home invasion in Grimbergen

Grimbergen - Een 90-jarige vrouw is dinsdagnamiddag in Grimbergen het slachtoffer geworden van een gewelddadige inbraak. De bejaarde vrouw werd daarbij gewurgd en zou ook aangerand zijn. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde woensdagnamiddag.

De feiten vonden dinsdagnamiddag rond 16.30 uur plaats. De bejaarde vrouw was boodschappen gaan doen maar terwijl ze terugkeerde naar haar woning aan de Romeinsesteenweg, werd ze gevolgd door een onbekende man. Toen ze aan haar woonst was, zou die haar overmeesterd, in elkaar geslagen een vastgebonden hebben. De dader zou de bejaarde vervolgens gewurgd hebben tot ze het bewustzijn verloor en zou haar vervolgens ook aangerand hebben, om er ten slotte vandoor te gaan met de gsm, de portefeuille en de sleutels van het slachtoffer.

Eenmaal de dader vertrokken was, kon de bejaarde vrouw zich bevrijden en om hulp roepen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak. Voorlopig werden nog geen verdachten geïdentificeerd.