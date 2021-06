Inreisverbod omwille van coronavarianten uitgebreid

Het inreisverbod omwille van gevaarlijke varianten wordt verder uitgebreid. Vorige week werd er al een lijst van 27 landen opgemaakt. Nu worden daar nog twee landen aan toegevoegd.

Wie deze zomer op reis wil, moet met heel wat regels rekening houden. Bij die regels ook de VOC-lijst. Dat is een lijst met landen waar er gevaarlijke coronavarianten circuleren. Die lijst wordt elke donderdag om 18 uur geüpdatet en zal verspreid worden via info-coronavirus.be. Indien er landen toegevoegd of geschrapt worden, zal de nieuwe lijst gebruikelijk na 36 uur, maar ten vroegste na 24 uur, van kracht worden. In deze tijdspanne moeten de reizigers en diensten zich kunnen aanpassen aan de nieuwe lijst. In uiterste noodzaak, kunnen ook er ook tussentijdse updates gebeuren.

Tot nu toe stonden er 27 landen op die lijst. Dat waren: Botswana, Zuid-Afrika, Jordanië, Congo, Qatar, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Gerogië, Chili, Trinidad & Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda, Argentinië, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Peru en Pakistan.

Die lijst krijgt twee wijzigingen. Er komen nu twee landen bij: Tunesië en Bahrein. En Qatar en Jordanië worden van de lijst geschrapt. Dat meldt het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Het idee is dat voor niet-Belgen uit die landen een inreisverbod geldt. Er worden wel enkele uitzonderingen gemaakt zoals bijvoorbeeld voor diplomaten. Voor Belgen die terugkeren naar ons land uit één van die 27 landen geldt er een quarantaine periode van tien dagen. Ook moeten zijn een test afleggen op dag 1 en dag 7. En die regels gelden ook voor wie gevaccineerd is.