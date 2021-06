PSG blijft met de miljoenen gooien: peperdure transfer doet Inter glimlachen en beste papieren voor Sergio Ramos

Romelu Lukaku moet het komend seizoen stellen zonder Ashraf Hakimi. De Marokkaanse flankspeler verlaat Inter voor PSG, zo melden verschillende Italiaanse en Franse media.

De Nerazzurri werden afgelopen seizoen voor de eerste keer in meer dan tien jaar nog eens kampioen van Italië. Maar daar hing een kostprijs aan vast. Inter zou met een put van 80 tot 100 miljoen euro zitten, die het tijdig moet vullen om niet in de problemen te komen met de Financial Fair Play. Het was een van de redenen achter het vertrek van trainer Antonio Conte, die vreesde dat Inter geen competitieve ploeg kon samenstellen voor volgend seizoen.

Minstens één topspeler zou andere oorden moeten opzoeken. Romelu Lukaku werd gelinkt aan Engelse topclubs en Lautaro Martinez aan FC Barcelona, maar het is Hakimi die de Milanese stal gaat verlaten. PSG zou al een tijdje een persoonlijk akkoord hebben met de flankspeler voor een contract tot 2026 en een jaarsalaris van 5 miljoen euro.

Volgens transferman Fabrizio Romano zou PSG een bod van 70 miljoen (inclusief bonussen) gedaan hebben om Inter te overtuigen. De Nerazzurri hadden liefst 80 miljoen gezien, maar met dit bod zou de peperdure deal waarschijnlijk beklonken worden. Ook Chelsea zou interesse hebben in Hakimi, maar de Blues zouden nog geen bod gedaan hebben.

Achraf Hakimi deal. PSG now set to improve their official bid to Inter - as expected - around €70m [add ons included] to complete the agreement, confirmed! ???? #PSG



Paris Saint-Germain have reached an agreement on personal terms with Hakimi on a five-years contract. ?? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021

Voor PSG zou het een derde toptransfer zijn op korte tijd. De Franse topclub haalde onlangs Georginio Wijnaldum transfervrij in huis. De Nederlandse middenvelder strijkt in Parijs echter een jaarsalaris op van 10 miljoen. Ook Gianluigi Donnarumma is op weg naar de ex-club van Thomas Meunier. De Italiaanse nummer één komt transfervrij over van Milan en gaat 12 miljoen per jaar verdienen. Zijn manager Mino Raiola zou een commissie van 20 miljoen krijgen.

Daarnaast verlengde PSG het contract van superster Neymar tot 2025. De Braziliaan zou voortaan niet langer 28 miljoen maar 36 miljoen per jaar opstrijken in Franse loondienst. Ook Kylian Mbappé zou zijn deal bij PSG kunnen verlengen. Momenteel verdient die 20 miljoen per jaar. En de Franse club wordt ook gelinkt aan Sergio Ramos, die 15-20 miljoen per jaar en een tekenbonus van 15 miljoen zou vragen voor zijn diensten. PSG zou de beste papieren om het Real-icoon in huis te halen, beter dan onder andere Manchester City.

PSG have made contact with Sergio Ramos, Goal can confirm ??



Ramos will be a free agent when his Real Madrid contract expires at the end of the month. pic.twitter.com/0SldI0wREK — Goal (@goal) June 23, 2021

Voor de Parijse club is onder het bewind van president Nasser El-Khelaifi niets te gek. De club kocht in de laatste vier seizoenen in totaal voor ruim een half miljard euro (530 miljoen) aan spelers. Dat moet een keer leiden tot succes in Europa.