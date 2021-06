Tomorrowland gooit zelf de handdoek: festival deze zomer finaal van de baan

De stekker gaat nu helemaal uit de komende editie van Tomorrowland. Nadat de burgemeesters van Boom en Rumst eerder hadden geweigerd om een vergunning toe te kennen, heeft de organisatie besloten dat het nog weinig zin heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen. “Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken.”

De organisatie verwoordt het zo in hun communicatie: “We hebben afgelopen week opnieuw ingezet op een constructief overleg. We zijn er nog altijd van overtuigd dat we een veilig Tomorrowland kunnen organiseren. Alle technische en organisatorische zaken stonden op groen om een nieuwe aanvraag bij de gemeentes in te dienen, maar vooral het ontbreken van een gebalanceerd en eenduidig virologisch advies dat aansluit op ons strak organisatorisch kader is de reden waarom een nieuwe aanvraag geen zin heeft.”

“Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken. De beslissing van de burgemeesters aanvechten bij de Raad van State is een piste die we niet willen bewandelen. We respecteren het burgervaderschap van de burgemeesters maar ook onze buren uit de gemeentes Boom en Rumst”, klinkt het voorts.

Foto: DBA

Ze noemen het “bikkelhard om voor de vierde keer een festival te schrappen en opnieuw alle gepassioneerde mensen die dag en nacht aan het festival werken een jaar teleur te stellen”. “Het is een enorme financiële klap voor ons als organisatie om een tweede jaar op rij de jaaromzet bijna volledig te verliezen, maar ook voor de betrokken leveranciers, freelancers, artiesten en verenigingen die steeds gepassioneerd aan Tomorrowland meewerken. Vandaag werd dan ook, met pijn in het hart, bij tal van trouwe Belgische topleveranciers een reeks orders voor meer dan 50 miljoen euro geannuleerd.”

Buurtbewoners

Even in achteruit, naar vorige week donderdag. Burgemeesters Jeroen Baert van Boom en Jurgen Callaerts van Rumst (allebei N-VA) beslissen om Tomorrowland geen vergunning toe te kennen. Hun argumenten: het ministerieel besluit dat evenementen tot 75.000 personen vanaf 13 augustus mogelijk moet maken, maar dat er nog niet is. En de politie die het controleren van zoveel coronacertificaten niet zou kunnen bolwerken.

Het gevolg: de uitgestelde editie van het dancefestival, die moest plaatsvinden in recreatiedomein De Schorre tijdens het laatste weekend van augustus en het eerste van september, mag niet doorgaan. “We hebben de persoonlijke, wettelijke en morele verplichting om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen”, aldus de burgemeesters.

“Een mokerslag”, noemde de organisatie van Tomorrowland hun beslissing. Zij hebben naar eigen zeggen “te allen tijde de maatregelen gevolgd, de situatie geëvalueerd en met iedereen overlegd”.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) noemde het argument van het ontbrekend ministerieel besluit “vreemd”. “De finale beslissing om evenementen al dan niet te laten plaatsvinden, ligt bij de lokale besturen”, klonk het op haar kabinet. “Maar er is geen weigeringsgrond in het huidige ministerieel besluit, aangezien dit besluit tot 30 juni geldt.”

Zij ging, samen met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), enkele dagen later nog samenzitten met de burgemeesters. Maar die hielden voet bij stuk. “Gelet op de huidige door ons gekende omstandigheden kunnen we niet op onze beslissing en ons standpunt terugkomen wat betreft de aangevraagde vergunning”, lieten ze na afloop weten.

Mogelijk speelde het protest van de buurtbewoners van Tomorrowland mee in de beslissing van de burgemeesters. Vooral het tweede festivalweekend was hen een doorn in het oog. Op dat moment is het nieuwe schooljaar al gestart. “In onze wijken wonen achthonderd kinderen jonger dan twaalf. Die zouden hun nachtrust helemaal aangetast zien”, zei Jan Dierckx, voorzitter van de raad van een van de drie wijken die grenzen aan De Schorre.