De groepsfase van het EK 2021 zit erop. Chef voetbal Ludo Vandewalle maakt samen met voetbaljournalist Maarten Delvaux een voorlopige balans op in een livestream. Welke ploegen wisten te verbazen of teleurstellen? En hoe schatten ze de kansen van de Rode Duivels in na hun perfect rapport in de groepsfase? Bekijk de uitzending vanaf 12 uur!