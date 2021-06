Wesley Sonck is analist op VRT én gezicht van gokreclame: “Niet voor herhaling vatbaar”, zegt minister

Het moet gedaan zijn met voetbalanalisten die op VRT opduiken en tegelijk het uithangbord zijn van grootschalige gokreclame. Dat vindt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Bijvoorbeeld Wesley Sonck - tegelijk Sporza-analist en gezicht van gokbedrijf Circus - moet dan kiezen: gokreclame of wedstrijden analyseren. “Sonck is een rolmodel, een idool. Dat hij gokken zo normaliseert, is problematisch”, zegt ook Katleen Peleman (VAD).