Ooit een idealist, nu alleen nog opportunist: hoe Viktor Orbán strijd tegen holebi’s vooral gebruikt om zelf overeind te blijven

Dankzij het regenboogbesluit van de UEFA weet heel de wereld waar Viktor Orbán voor staat. In zijn Hongarije en in zijn wereldbeeld staan holebi’s en transgenders op een lijn met pedofielen en seksuele geweldenaars. Maar waar komt Orbán vandaan? Ooit was hij een langharige idealist, nu heeft hij zijn land in een houdgreep. “Hij controleert álles. Hij creëert zelf een maatschappelijk klimaat, dan profiteert hij ervan. En hij leeft op van hetzes als deze.”