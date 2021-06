“Prinses Latifa mag vrij reizen”, volgens haar advocaten

Prinses Latifa, de dochter van de emir van Dubaï, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoem, mag vrij reizen waar ze wil. Dat heeft een advocatenkantoor dat haar naar eigen zeggen vertegenwoordigt, laten weten.

“Ik heb onlangs drie Europese landen bezocht met een vriendin. Ik heb haar gevraagd enkele foto’s op internet te posten om te bewijzen dat ik vrij mag reizen”, citeert het advocatenkantoor Taylor Wessing de prinses.

Eerder deze week werd op een onbekend Instagram-account een foto gepost waarop de prinses te zien zou geweest zijn. Dat gebeurde op de luchthaven van Barajas in Madrid.

Midden februari waren er videobeelden uitgelekt waar Latifa, van wie jarenlang niets was vernomen, aan haar vrienden vertelt dat ze wordt vastgehouden en vreest voor haar leven. De prinses probeerde haar vaderland in 2018 per boot te ontvluchten. Elitetroepen zouden haar toen hebben gedrogeerd en teruggehaald.

Na de video liet de koninklijke familie weten dat de prinses het goed stelt en thuis verzorging krijgt. Wat er werkelijk aan de hand was, bleek niet uit de verklaring.