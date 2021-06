Thomas Meunier over regenboogdiscussie: “Dit is de 21ste eeuw, hé”

Thomas Meunier spaarde woensdag op een persmoment in het nationaal oefencentrum zijn kritiek niet aan het adres van de Europese Voetbalbond. De UEFA wees de vraag van de stad München af om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten voor de EK-match Duitsland-Hongarije van woensdagavond, omdat het een politieke boodschap is tegen een Hongaarse wet.

“We leven in de 21e eeuw. De ideeën uit de middeleeuwen hebben hun tijd gehad”, verklaarde Thomas Meunier. “Het is tijd om de mensen te aanvaarden zoals ze zijn. Het is echt betreurenswaardig wat er gebeurt. Bij de beslissingsbevoegde personen lopen er enkelen met oogkleppen op. Niet alleen een plakkaat met het bericht “Say no to racism” naast het veld zal voor verandering zorgen. Iedereen heeft recht op zijn ideeën en behoeftes. En die moeten we respecteren.”

Naast Meunier lag tijdens de persconferentie een regenboogband. De aanvoerder van de Rode Duivels zal die zondag naar alle waarschijnlijkheid dragen in de achtste finale in Sevilla. Aan het nationaal oefencentrum in Tubeke wappert sinds kort een regenboogvlag.

Er kwam al veel protest op de beslissing van de UEFA. Verschillende andere Duitse stadions, onder meer in Berlijn, Frankfurt, Keulen, Augsburg en Wolfsburg, besloten wel de regenboogkleuren woensdag uit te dragen. Ook de Ghelamco Arena in Gent sprong mee op de kar en zal tot na de match verlicht worden in regenboogkleuren om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

De regenboogvlag staat symbool voor de aanvaarding en gelijkheid van mensen die zich niet identificeren met de traditionele rollen van man en vrouw of andere normen hebben met betrekking tot gender en seksualiteit.