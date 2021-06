Is Spanje het nieuwe Nederland? La Roja hebben een echt penaltytrauma

Spanje ging met een 2-0-voorsprong de rust in tegen Slowakije, maar even zorgde Alvaro Morata opnieuw voor ongeloof in zijn thuisland.

‘La Roja’ stonden met de rug tegen de muur op het EK na twee gelijke spelen: 0-0 tegen Zweden en 1-1 tegen Polen. Maar na twaalf minuten kregen de Spanjaarden een penalty na een fout op Koke. M%orata zette zich achter de bal en wilde de criticasters de mond snoeren. De spits van Juventus trapte echter te zwak en Martin Dubravka hield de bal tegen.

Goed voor de zesde penaltymisser op elf pogingen dit toernooi en de vijfde misser op rij van Spanje. Sergio Ramos miste er twee tegen Zwitserland in de Nations League op 14 november. Yann Sommer was toen de boeman. Abel Ruiz mocht er eentje nemen in een oefenpartij tegen Litouwen op 8 juni, maar faalde. Net als Gerard Moreno afgelopen weekend tegen Polen.

Spanje kampt dus met een penaltycomplex, net zoals Nederland. Oranje kon tot nu toe slechts van zijn zeven strafschopreeksen winnen op grote toernooien. De bekendste nederlaag is die op het EK in 2000 in eigen land tegen Italië, toen Nederland twee strafschoppen miste tijdens de reguliere speeltijd en drie in de penaltyreeks. Spanje evenaarde nu dat pijnlijke record door als tweede land twee elfmeters te missen op hetzelfde toernooi.