Koning Filip en prins Gabriël de lucht in met nieuw militair transportvliegtuig A400M

De koning en zijn oudste zoon, de 17-jarige prins Gabriël, hebben woensdag een vlucht meegemaakt met de Airbus A400M, het nieuwe transportvliegtuig van het Belgisch leger. Tijdens de vlucht was er ook een parachuteoefening.

Koning Filip en prins Gabriël werden rond 9.30 uur ontvangen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Tijdens een briefing kregen ze veiligheidsinstructies. Verder kwamen ze te weten wat ze mochten verwachten tijdens de vlucht. Ook werden alle functies en mogelijkheden van het nieuwe transportvliegtuig, die de opvolgers is van de C130, uit de doeken gedaan. De A400 kan vluchten uitvoeren van 5.400 kilometer. Het toestel is heel groot en kan zwaar materiaal tot 37 ton vervoeren.

Chef defensie, admiraal Michel Hofman, prijst het nieuwe toestel: “In vergelijking met de C130 is dit meer dan een generatie verder, dit is echt een grote stap vooruit. In alle opzichten is het een enorme verbetering, qua capaciteit, qua snelheid. We zijn er zeer blij mee. Van de acht bestelde toestellen hebben we er nu drie en we verwachten er nog twee later dit jaar.”

Het gebeurt niet vaak dat de koning tijdens een activiteit vergezeld wordt door (een van) zijn kinderen. Nu kon prins Gabriël mee omdat hij al klaar is met zijn examens. Hij rondt dit jaar zijn studies af aan de International School of Brussels, waar hij de afgelopen twee jaar een International Baccalaureate Programme volgde. De prins wordt achttien in augustus. Waar en wat hij gaat studeren na de zomer is nog niet bekend.

Rond 11 uur steeg de A400M op vanop Melsbroek. Na een korte toertje over het koninklijk domein van Laken ging het naar Antwerpen en zo naar het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen. Daar was er eerst een oefening met een materiaal-drop. Dat lukte na een tweede poging.

De parachutist die verantwoordelijk is voor de cargo-drops is tevreden over hoe de oefeningen lopen met het nieuwe transportvliegtuig: “Het is nu onze tiende keer dat we dit doen en we hadden telkens target. ‘Target’ betekent dat het materiaal tussen de nul en de vijftig meter van het doel terechtkomt.”

Vervolgens sprongen drie parachutisten uit de A400. De koning en de prins, die elkaar stevig vasthielden, keken van dichtbij toe. Een voorziene sprong van twee andere parachutisten vanop grote hoogte ging niet door omdat de weersomstandigheden dat niet toelieten. “Tijdens een operatie zouden we wel gesprongen zijn, maar voor een oefening doen we het niet”, legde de parachutist van de Special Forces uit.

Ook zonder bezoek van de koning wordt er volop getest met de toestellen en dat gaat nog een tijdje door. “Pas midden volgend jaar zijn onze A400-toestellen volledig operationeel”, laat admiraal Hofman weten. “In het najaar 2022 willen we ze inzetten tijdens een operatie.”

De koning - zelf piloot - en de prins vlogen mee in de ruime cockpit van de A400. Het staatshoofd genoot zichtbaar van de vlucht en was vol lof over de demonstratie.