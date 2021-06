Kevin-Prince Boateng keert terug naar Hertha Berlijn

Na veertien jaar keert Kevin-Prince Boateng terug naar Hertha Berlijn, de ploeg waar hij debuteerde. De 34-jarige middenvelder heeft een contract tot 2022 ondertekend, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt. Boateng komt transfer vrij over van AC Monza, uit de Italiaanse tweede divisie (Serie B).

Boateng speelde bij dertien ploegen ploegen, zoals Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt in de Bundesliga maar ook Tottenham Hotspur, Milan en Barcelona.

Bij Hertha loopt Boateng, een vijftienvoudig Ghanees international, oude bekenden tegen het lijf. Fredi Bobic is sinds het begin van de maand sportief directeur. Onder Bobic als toenmalig manager van Eintracht Frankfurt won Boateng in 2018 de Duitse beker. Met de huidige coach van Hertha, Pal Dardai, speelde Boateng van 2005 tot 2007 samen in de eerste ploeg van Hertha.