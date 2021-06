Ook Brusselse Grote Markt in regenboogkleuren gehuld

Brussel - De Brusselse Grote Markt wordt vanavond/woensdagavond in regenboogkleuren verlicht. Dat laat het kabinet van burgemeester Philippe Close weten. De beslissing is een reactie op de weigering van de Europese voetbalbond UEFA om het stadion van München in de regenboog te hullen voor de match Duitsland-Hongarije vanavond.

De Duitse stad München verzocht de Europese Voetbalfederatie om haar voetbalstadion woensdagavond te doen oplichten in de regenboogkleuren. Het stadsbestuur wilde daarmee protesteren tegen de anti-LGBTQI+-wet die onlangs in Hongarije is gestemd. De Duitsers spelen straks hun laatste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal tegen de Hongaren in de Allianz Arena.

De UEFA wees dat verzoek echter af. Volgens de federatie was het een politiek verzoek, gelinkt aan de aanwezigheid van de Hongaarse voetbalploeg. “Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van ons sterk engagement voor een meer diverse en inclusieve maatschappij”, klonk het woensdag in een verklaring op Twitter.

Uit protest tegen die beslissing krijgen gebouwen in verschillende Europese steden woensdag de regenboogkleuren aangemeten. Eerder raakte al bekend dat de Gentse Ghelamco Arena twee dagen lang verlicht wordt, maar ook de Brusselse Grote Markt doet mee, laat burgemeester Philippe Close weten. “Liefde is liefde in het hart van de Europese hoofdstad”, tweette hij.

Het Brussels parlement honderd meter verder krijgt een regenboogvlag, kondigde parlementsvoorzitter Rachid Madrane aan, en ook voor de Kamer en de Senaat is dat het geval. “We willen ons sterk voornemen tonen om de rechten van LGBTQI+-personen te verdedigen, altijd en overal. In de Europese Unie is geen plaats voor discriminatie, uitsluiting of haat”, zegt Kamervoorzitster Eliane Tillieux. Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose beaamt: “op ons continent is men vrij om zichzelf te zijn en we verzetten ons tegen elke poging om de mensenrechten in te perken.”