Dit weten we al over de route naar de EK-finale: zware kost voor Rode Duivels, Nederland wrijft zich al in de handen

Nog twee wedstrijden en dan zit de groepsfase van het EK voetbal er definitief op. We kennen dus al een aantal affiches uit de 1/8ste finales. Enkel de eindstand van Groep F, de ‘groep des doods’ moet nog ingevuld worden.

De Rode Duivels komen zo goed als zeker uit tegen de nummer drie van die poule met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Tenzij de Portugezen of Duitsers met vier doelpunten verschil verliezen, dan wordt het alsnog Zwitserland.

Groep F

Woensdag: Portugal (3) vs Frankrijk (4), Duitsland (3) vs Hongarije (1)

Frankrijk is door de resultaten in de andere groepen al zeker van de volgende ronde. Als Frankrijk wint, of als Frankrijk gelijk speelt Duitsland niet wint van Hongarije, eindigt het eerste in de poule. Als Frankrijk verliest en Hongarije wint, zal het doelsaldo bepalen wie op de tweede plaats eindigt.

Duitsland gaat door naar de volgende ronde als ze winnen, of als ze gelijk spelen en Frankrijk niet verliest van Portugal. Duitsland eindigt eerste in de poule als ze winnen en Frankrijk niet wint. Duitsland eindigt op de derde plaats als ze gelijk spelen én Frankrijk verliest, of als zowel Portugal als Duitsland verliezen.

Portugal gaat door naar de volgende ronde als ze winnen, of als ze gelijk spelen en Duitsland verliest. Portugal eindigt eerste in de poule als ze winnen en Duitsland niet wint. Portugal eindigt als vierde in de groep als ze verliezen én als Duitsland ook verliest.

Hongarije gaat als tweede door naar de volgende ronde als ze winnen en als Portugal verliest. Als Hongarije wint en Frankrijk verliest, zal het doelsaldo bepalen wie als tweede eindigt. Hongarije eindigt derde als ze winnen en als de andere wedstrijd op een gelijkspel eindigt.

Foto: BELGA

Overzicht 1/8ste finales

Zaterdag 26 juni

Wales vs Denemarken (18:00, Amsterdam)

Italië vs Oostenrijk (21:00, Londen)

Zondag 27 juni

Nederland vs Tsjechië (18:00, Budapest)

België vs Zwitserland of 3F (21:00, Sevilla)

Maandag 28 juni

Kroatië vs Spanje (18:00, Kopenhagen)

1F vs Zwitserland/Finland/Oekraïne (21:00, Boekarest)

Dinsdag 29 juni

Engeland vs 2F (18:00, Londen)

Zweden vs Zwitserland/Finland/Oekraïne (21:00, Glasgow)

Route naar de finale

De Rode Duivels weten nu al dat ze bij kwalificatie voor de kwartfinales uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Italië en Oostenrijk. Ook zeker: Kroatië en Spanje zitten in dezelfde toernooihelft als de Belgen. De andere twee landen, dat is afwachten op de resultaten van Groep F. De groepswinnaar komt sowieso in de helft van de Rode Duivels. Zijnde Frankrijk, Duitsland of Portugal. Hongarije kan niet meer eerste worden.