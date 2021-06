De vondst van het stoffelijk overschot van Jürgen Conings zorgde voor een zucht van opluchting bij de DAP, de politiedienst die instond voor de bewaking van onder anderen Marc Van Ranst. “We waren en zijn zo onderbemand dat we hem vaak slechts met drie man konden bewaken in plaats van de zeven voorziene. We hebben zelfs drie Afrikaanse presidenten in de steek moeten laten toen Jürgen Conings voortvluchtig was.” Er is nu een stakingsaanzegging ingediend.