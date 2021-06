Na alle heisa: supporter loopt veld op voor EK-match en poseert met regenboogvlag voor Hongaarse spelers

Een activist met regenboogvlag is woensdag tijdens het Hongaarse volkslied voor aanvang van de wedstrijd tegen Duitsland het veld opgelopen.

De activist liep met de vlag voor de spelers, die opgesteld waren voor de volksliederen. Beveiligingsagenten haalden de persoon van het veld.

Voor homorechten en ook: abortus, vrije pers, onafhankelijke rechtspraak en wetenschap etc etc. #Hungary https://t.co/ydEKVnyyeN — Margriet Oostveen (@Oostveenm) June 23, 2021

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

De voorbije week ontstond heel wat ophef in de nasleep van een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orban ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting.

De gemeenteraad van München wilde de Allianz Arena daarom woensdag, voor het laatste groepsduel van Duitsland op het EK tegen Hongarije, in de regenboogkleuren laten oplichten als vorm van protest tegen de onlangs in Hongarije aangenomen wet. Dat stootte echter op een njet van de UEFA, omdat het om een politieke boodschap gaat.