Hotel Heimwee: als ze de finale halen, moeten Rode Duivels hun familie zes weken missen

Terwijl uw vrouw klaagt dat u godganse dagen naar dat EK kijkt, hebben sommige Rode Duivels toch wat heimwee naar huis. Als België op 11 juli de finale haalt, zijn onze jongens zes weken gescheiden van hun gezin en in coronatijden is een familiedag niet toegelaten. Dat gemis weegt bij bepaalde Duivels. Alderweireld miste zijn huwelijksverjaardag, Batshuayi’s vrouw is zwanger, Vermaelen zag zijn ouders het voorbije jaar amper. “Eens facetimen is toch niet hetzelfde als eens knuffelen.”