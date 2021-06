Mario Stanic, van oorlogsvluchteling tot de redder van Carlo Ancelotti: “Voetbal heeft mijn leven gered”

“Ik heb genoeg meegemaakt om tien levens te vullen”, zo zegt Mario Stanic (49). Het lijkt niet eens overdreven. Voor zijn komst naar België vluchtte hij voor de oorlog, bij Club Brugge nam hij met verve afscheid van een bestaan als topschutter en vervolgens redde hij het vel van Carlo Ancelotti. Vandaag is de Kroaat boer, businessman en yoga­leraar. Op bezoek bij Super Mario .

“Het gaat onweren.” Zagreb ligt er zonnig en zwoel bij, maar Mario Stanic is stellig. In een kleine grijze Mercedes coupé met rood lederen bekleding glijden we door bruisende straten, richting restaurant ...