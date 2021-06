Softwaremagnaat John McAfee, bekend van de gelijknamige antivirusprogramma’s, is overleden

John McAfee (75), de Brits-Amerikaanse antivirus-softwaremagnaat, is woensdagavond gestorven in een Spaanse gevangeniscel uren nadat bleek dat hij zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo woensdagavond.

De excentrieke tech-ondernemer John McAfee, die in de jaren tachtig het gelijknamige antivirusbedrijf oprichtte, werd ervan verdacht van 2014 tot en met 2018 geen belastingaangiften te hebben gedaan. Hij zou in die jaren miljoen dollars hebben verdiend.

Hij werd in oktober in Barcelona opgepakt en zat sindsdien vast in afwachting van uitlevering. Woensdag werd hij dood teruggevonden in zijn cel. De omstandigheden rond zijn dood worden onderzocht maar volgens de eerste berichten zou McAfee zelfmoord gepleegd hebben. “Hij werd dood aangetroffen in zijn cel, blijkbaar heeft hij zelfmoord gepleegd”, zei een woordvoerster van de gevangenisautoriteiten in Catalonië, de regio in het noordoosten van Spanje waar hij werd vastgehouden. De man zou ter plekke nog gereanimeerd zijn door de hulpdiensten.

Eerder op woensdag had het Spaanse Hooggerechtshof ingestemd met de uitlevering van McAfee, die beschuldigd wordt van een aantal federale financiële misdrijven in twee districten in de Verenigde Staten.

LEES OOK. Excentrieke miljonair John McAfee opgepakt: pionier ruilde antivirussen in voor vrouwen, wapens en drugs (+)

Omstreden

De al jaren omstreden McAfee richtte antivirusbedrijf McAfee op in 1987 en verliet het bedrijf in 1994. In 2010 werd het verkocht aan Intel. De ondernemer kwam in 2012 in het nieuws omdat hij in Belize werd gezocht voor ondervraging in een moordzaak. Hij sloeg op de vlucht naar Guatemala en werd uiteindelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ook haalde McAfee meerdere keren de krantenkoppen door zijn mislukte pogingen om mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.