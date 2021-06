OH Leuven in rouw: Bart Van Lancker (48), vaste assistent van Marc Brys, verliest strijd tegen kanker

Droef nieuws vanop OHL. Conditietrainer Bart Van Lancker heeft woensdagmiddag de strijd tegen lymfeklierkanker verloren. Hij werd amper 48 jaar.

Sinds 2017 maakte Van Lancker deel uit van de vaste staf van Marc Brys: eerst bij Beerschot, daarna bij STVV en vervolgens bij OHL. Bij de Leuvenaars was hij al een hele tijd in ziekteverlof, al bleef hij altijd in nauw contact met de staf. De laatste weken ging het snel bergaf. Kort voor de oefenwedstrijd van OHL woensdagmiddag tegen Rupel Boom blies Van Lancker zijn laatste adem uit. De staf was voor de partij al op de hoogte van het overleden, maar lichtte de spelers pas in meteen na de wedstrijd. Verschillende OHL-spelers barstten daarop in tranen uit.

Het Nieuwsblad drukt zijn deelneming uit aan de familie, vrienden en collega’s van Van Lancker.

OHL boekt vlotte oefenzege tegen Rupel Boom

In tegenstelling tot vorige week tegen Wijgmaal begon Marc Brys tegen Rupel Boom meteen met zijn sterkste elf. Op Thomas Henry na dan, die aan de kant bleef. Of zijn transferbeslommeringen daar voor iets tussen zitten, is niet helemaal duidelijk. Hij spreekt alleszins met het Engelse Swansea, en niemand wil graag geblesseerd bij een nieuwe club arriveren.

Het was Schrijvers die de score opende met een knap schot van buiten de zestien. De jonge Allemeersch, die de plaats van Henry innam diep in de spits, maakte er op het halfuur 2-0 van. Net voor de pauze ging doelman Thamsatchanan onder de bal door en maakte Abbas de aansluitingstreffer voor Rupel Boom.

Ook winst tegen K Rupel Boom FC ??#samensterker pic.twitter.com/MRwrH4czy8 — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) June 23, 2021

Bij de rust bracht Brys vijf nieuwe namen, maar het was opnieuw Allemeersch die iets voorbij het uur 3-1 maakte door het leer na een knappe aanval hoog in het doel te jagen. Diep in het slot legde de ingevallen Vekemans de 4-1 eindstand vast.

Het blijft bij OHL, dat vrijdag op stage vertrekt naar het Nederlandse Sint-Michielsgestel, wachten op inkomende transfers. Het doel was altijd om tegen de stage al over een relatief volledige kern te beschikken, maar dat is niet langer haalbaar. Er is nog helemaal niemand aangetrokken.

OHL: Thamsatchanan (46‘ Ravet), Bese, Patris (46’ Schingtienne), Ngawa, Ouedraogo (46’ Raemaekers), Keita (65’ Ngingi), Maertens (46’ Asante), Schrijvers (46’ Tahara), Mercier (65’ Acquah), Aguemon (65’ Vekemans), Allemeersch

Doelpunten:

11‘ Schrijvers 1-0

29‘ Allemeersch 2-0

42‘ Abbas 2-1

65‘ Allemeersch 3-1

90‘ Vekemans 4-1