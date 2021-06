Dit moet u weten over Portugal, de volgende tegenstander van de Rode Duivels: rekenen op de goals van Cristiano Ronaldo en de ervaring van Pepe

De kogel is door de kerk: de Rode Duivels kijken in hun 1/8ste finale Portugal in de ogen. Romelu Lukaku en co. krijgen zo hun eerste échte test op dit EK voor de voeten geworpen. Een oude spits, een nóg oudere verdediger en daartussen heel wat jong geweld. Dit is wat u moet weten over de regerende Europees kampioen.