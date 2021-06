Nasdaq voor tweede dag op rij naar nieuw record op Wall Street

Technologiebeurs Nasdaq is woensdag op de beurzen in New York voor de tweede dag rij op een record geëindigd. De index steeg 0,13 procent naar 14.271,73 punten.

De Dow Jones daalde daarentegen 0,21 procent tot 33.874,24 punten en de brede S&P 500-index gaf 0,11 procent prijs om op 4.241,84 punten te landen.

Ondanks de vertraging van woensdag heeft de markt sinds het begin van de week een positief momentum weten vast te houden, nu de bezorgdheid over het tempo van de prijsstijgingen in de Verenigde Staten voorlopig aan de kant is geschoven.

Hogere inflatieverwachting

Vorige week hadden beleggers voorzichtig gereageerd op de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), die haar inflatieverwachtingen voor 2021 had verhoogd. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell en andere Fed-functionarissen herhaalden dat ze de prijsstijging als tijdelijk beschouwden.

Microsoft daalde 0,09 procent. De Amerikaanse technologiereus bereikte dinsdag tijdens de sessie een marktkapitalisatie van meer dan 2.000 miljard dollar en werd daarmee het tweede bedrijf dat die mijlpaal passeerde, na Apple.

Morgan Stanley steeg met 0,20 procent. De Amerikaanse bank eist van haar werknemers en contractanten, net als van klanten en bezoekers dat zij vanaf 12 juli tegen COVID-19 zijn ingeënt als zij een van haar kantoren in New York willen betreden.

Op de obligatiemarkt steeg de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties van 1,46 procent dinsdagavond tot 1,48.