Emotionele Britney Spears over macht van haar vader: “Ik mocht niet trouwen en spiraaltje moest blijven”

Popster Britney Spears (39) heeft zich woensdag in de rechtbank uitgesproken tegen de bewindvoering van haar vader, een regeling die intussen al dertien jaar lang van kracht is na haar mentale inzinking in 2008. “Ik heb altijd gezegd dat ik gelukkig en oké ben. Maar ik ben dat niet.” Ze vroeg dat de bewindvoering beëindigd wordt en kondigde aan haar familie te willen aanklagen voor het “misbruik”.

Sinds 2008 beheert Jamie Spears, de vader van Britney Spears, het fortuin van de popster. Dat zou geschat worden op ruim 60 miljoen dollar, goed voor 50 miljoen euro. Zijn toezicht gaat ook verder: de zangeres zich schikken naar zijn regels over autorijden, kledij, sociale media, vriendschappen... Maar die regeling zou nu wel eens ongedaan gemaakt kunnen worden.

Al sinds de start van de bewindvoering vraagt de actiegroep #FreeBritney dat de zangeres op haar eigen benen moet kunnen staan. En nadat deze week bekendraakte dat Britney zich al jaren achter de schermen en in geheime rechtszaken verzet tegen de controle van haar vader, sprak ze dat woensdag voor het eerst in een openbare zitting in de rechtbank uit.

“Ik wil mijn verhaal kunnen delen met de wereld. Ik wil gehoord kunnen worden. Dit zo lang in me laten houden is niet goed voor mijn hart”, zei Spears. Haar advocaat – aangeduid door de rechtbank – zou haar gezegd hebben dat ze het publiek niet mag laten weten wat ze met haar deden. Ze wil voortaan zelf een raadsheer kunnen kiezen. “Ik heb het recht om mijn stem te gebruiken”, aldus de zangeres. “Ze zijn er goed in geslaagd om mijn leven uit te buiten. Dus vind ik dat het een open zitting moet zijn en dat zij moeten luisteren naar wat ik te zeggen heb.”

“De laatste keer dat ik met je sprak, deed dat me voelen alsof ik dood was, alsof ik er niet toe deed”, zei ze aan de rechter. “Alsof je dacht dat ik loog. Ik lieg niet. Ik wil dat je de diepte en ernst begrijpt. Ik verdien verandering.”

“Ik wil gewoon mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben er klaar mee”, aldus Spears.

“Hij genoot van controle over me”

Spears vertelde via telefoonverbinding dat ze een verzoekschrift wil indienen om de bewindvoering te beëindigen zonder de voorwaarde van een gezondheidsevaluatie. Volgens haar advocaat zou er nog geen officieel verzoek geweest zijn om dat te doen.

Foto: REUTERS

“Ik verdien het om een leven te hebben”, zei Britney Spears. “Ik heb gelogen en de wereld verteld dat ik gelukkig en oké ben. Als ik dat vaak genoeg zei, zou ik misschien gelukkig worden. Maar ik ben in shock, ik ben getraumatiseerd. Ik ben niet gelukkig. Ik ben zo boos dat het gek is. Zo boos dat ik niet kan slapen. Ik ben depressief en huil elke dag.”

“Het is mijn wens en droom dat dit allemaal stopt”, aldus Spears die zich “een slaaf” van haar vader voelt en de vergelijking maakte met mensen- en sekshandel. Volgens Spears hield haar vader van de controle die hij over haar had en om haar pijn te doen. Ze zou eens een uur lang aan de telefoon gehuild hebben en hij hield ervan, genoot ervan om controle te hebben over iemand zo machtig als zij.

De zangeres zou gedwongen zijn om in 2018 op tournee te gaan en in Las Vegas op te treden. Nadat ze aankondigde een pauze te willen nemen, moest ze lithium nemen tegen haar wil, aldus Spears. “Het is een sterk medicijn. Je kan geestelijk gestoord raken als je het langer dan vijf maanden neemt. Ik voelde me dronken, ik kon niet eens een gesprek hebben met mijn vader of moeder over wat dan ook. Ze hadden zes verschillende verplegers voor me.”

“Ik ben bang van mensen. Ik vertrouw mensen niet door wat ik meegemaakt heb.” Spears bekritiseerde hoe haar familie omging met de bewindvoering en reageerde op haar bezorgdheden over haar zorg. “Mijn familie heeft verdomme niets gedaan. Gelijk wat ik moest doen, mijn vader was degene die het allemaal goedkeurde. Mijn hele familie deed niets.”

Tijdens de aangrijpende getuigenis vertelde Spears dat alle beweringen dat ze aan dementie lijdt, niet kloppen en dat ze de afgelopen acht jaar medicatie heeft gekregen. Ze zou gedwongen worden om therapie te volgen op een plaats waar ze lastiggevallen wordt door paparazzi en wil thuis behandeld kunnen worden. “Ik verdien privacy.”

“De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, aldus de zangeres, die aankondigde haar familie te willen aanklagen.

“Mag geen kind krijgen”

“Ik wil gewoon mijn leven terug.” Volgens Spears wil ze trouwen met haar vriend en een kind met hem krijgen, maar laat de bewindvoering dat niet toe. “Ik kreeg te horen dat ik niet mag trouwen. Ik heb een anticonceptiespiraaltje in me, maar dit zogenaamde team wil me niet naar de dokter laten gaan omdat ze niet willen dat ik nog kinderen krijg.” Ze zou zelf niet alleen in een auto mogen zitten met haar vriend. “Dit curatorschap doet me veel meer kwaad dan goed.”

Foto: REUTERS

“Ik zou niet in een curatorschap moeten kunnen zitten. De wetten moeten veranderen. Ik werk al sinds ik zeventien jaar ben. Ik kan nergens naartoe gaan tenzij ik elke week iemand ontmoet in een kantoor.”

“Het is niet oké om mij te dwingen om dingen te doen die ik niet wil doen. Ik geloof echt dat dit curatorschap misbruik is. Maar er zijn duizend curatorschappen die ook misbruik zijn. Ik wil dat beëindigen.”

Britney Spears zei dat ze alleen maar haar eigen geld wil bezitten en haar verhaal wil kunnen delen. “Ik verdien het om een pauze van twee of drie jaar te nemen”, besloot Spears. “Ik voel me open en ik vind het oké om hierover te praten. Ik voel me aangevallen, gepest, buitengesloten en alleen. Ik ben het beu om me alleen te voelen. Ik verdien het om dezelfde rechten te hebben, een kind te krijgen of een van zulke dingen.”

Spears heeft twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline, die de voogdij heeft.

