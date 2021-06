Brits koningshuis geeft toe dat het “meer moet doen” aan diversiteit werknemers

Buckingham Palace heeft donderdag toegegeven dat het “meer moet doen” om de diversiteit onder het personeel van de Britse koninklijke familie te bevorderen. Voor het eerst heeft het paleis statistieken gepubliceerd over het onderwerp dat door recente beschuldigingen van racisme onder de aandacht is gekomen.

De publicatie komt te midden van een tijd van bezinning voor de Britse koninklijke familie na de vernietigende opmerkingen van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle over hun terugtreding uit de monarchie en verhuizing naar Californië.

Buckingham Palace onthulde in zijn jaarlijks financieel memorandum voor 2020-2021 dat het percentage werknemers met een migratieachtergrond slechts 8,5 procent bedraagt, terwijl het streefcijfer voor 2022 10 procent is.

In het Verenigd Koninkrijk heeft ongeveer 13 procent van de bevolking een migratieachtergrond, volgens gegevens van de laatste volkstelling in 2011.

“Belangrijke stap”

“We zijn niet waar we zouden willen zijn, ondanks onze beste inspanningen,” vertelde een bron in het paleis. “We erkennen dat we meer moeten doen.”

De bron beschreef de vrijgave van de cijfers, die voorheen alleen voor intern gebruik waren bestemd, als een “belangrijke stap”. Ze legde uit dat het paleis op die manier verwacht “verantwoording af te leggen voor de vooruitgang die we hebben geboekt. En als we geen vooruitgang boeken, zullen we moeten uitleggen waarom”.

In een interview met Oprah Winfrey in maart, dat wereldwijd door zo’n 50 miljoen mensen werd bekeken, vertelden Harry, een van de kleinzoons van koningin Elizabeth II, en zijn vrouw van gemengde afkomst Meghan, over de bezorgdheid van een niet nader genoemd lid van de koninklijke familie over de huidskleur van hun zoon Archie voordat hij werd geboren.