Dossier-Beaulieu eindigt met minnelijke schikking van bijna 50 miljoen euro

Het parket-generaal van Brussel heeft een minnelijke schikking gesloten met de verdachten in de bekende zaak-Beaulieu. De verdachten, onder wie telgen van de West-Vlaamse familie De Clerck, betalen het gerecht bijna 50 miljoen euro om niet meer voor de strafrechter te moeten verschijnen.

Daarmee komt een einde aan de beruchtste fraudezaak in de Belgische geschiedenis, met meer dan drie decennia onderzoeken en procedureslagen. Ze begon al in 1990. De overeenkomst is vorige week in alle discretie ondertekend, schrijft De Tijd donderdag op basis van informatie uit goede bron.

De schikking is gesloten met zes van de zeven verdachten in een nieuw onderzoek naar een Luxemburgse witwasconstructie, dat het Brusselse gerecht opende in 2014. Het parket-generaal vorderde voor een zevende verdachte al de buitenvervolgingstelling.

LEES OOK. Beaulieu-kroost moet diep in de buidel tasten na wraak van ‘vergeten’ zonen (+)

Volgens de informatie van De Tijd oordeelt de de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag of de schikking voldoet aan alle vereisten. “Ik kan alleen bevestigen dat het dossier in een belangrijke fase is beland”, zegt woordvoerster An Schoonjans van het parket-generaal aan de zakenkrant.

LEES OOK. Bekende en rijke verdachten kopen hun proces af, maar kan u dat ook? (+)