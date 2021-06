Nieuwe helikopter van luchtmacht crasht in Filipijnen, alle zes inzittenden waarschijnlijk omgekomen

Themabeeld: Amerikaanse militairen in een Blackhawk-helikopter. Foto: IMAGEGLOBE

Een Blackhawk-helikopter van de Filipijnse luchtmacht is tijdens een nachtelijke training neergestort. Alle zes de inzittenden zijn vermoedelijk om het leven gekomen.

Er werd een zoekactie gestart toen de helikopter niet op tijd was teruggekeerd naar zijn basis in Capas in de provincie Tarlac, 92 kilometer ten noorden van Manilla, zegt de luchtmacht van het land.

“Tot nu toe zijn geen overlevenden gevonden”, aldus de woordvoerder van de luchtmacht.

De politie zegt dat drie officiers en drie andere personeelsleden in de helikopter zaten toen hij neerstortte. “Onderzoekers zijn samen met luchtmachtpersoneel onderweg naar de plek van de ramp”, voegde een politiebron eraan toe.

Zolang het onderzoek loopt, mogen geen Blackhawk-helikopters – toestellen van Poolse makelij die nog maar onlangs waren aangekocht – meer vliegen.