Schilderij van Winston Churchill verkocht voor 1,8 miljoen dollar

Een schilderij van Winston Churchill, dat de voormalige Britse premier ooit schonk aan de legendarische Griekse reder Aristoteles Onassis schonk, is woensdag voor 1,84 miljoen dollar (1,66 miljoen euro) verkocht op een veiling in New York.

Het olieverfschilderij, getiteld “The Moat, Breccles” werd door Churchill gemaakt in 1921. Veilinghuis Phillips schatte de waarde tussen 1,5 miljoen en 2 miljoen dollar, een pak minder dan van de 11,6 miljoen (10,5 miljoen euro) die een ander schilderij van Churchill opbracht bij Christie’s in maart.

Churchill had het landschap 40 jaar in zijn bezit voordat hij het in 1961, vier jaar voor zijn dood, schonk aan zijn vriend, de legendarische tycoon Aristoteles Onassis. De rijke reder was zo trots op het geschenk dat hij het ophing op de ereplaats achter de beroemde bar - de zogeten Ari’s bar - op zijn jacht Christina. De Churchill hing naast werken van Vermeer, Gauguin, El Greco en Pissarro.

Toen Onassis in 1975 overleed - zeven jaar na zijn huwelijk met Jackie Kennedy - werd zijn jacht verkocht en alles aan boord opgeslagen, totdat zijn erfgenamen onlangs besloten het schilderij te verkopen.