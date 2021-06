Tomorrowland moet 1,8 miljoen euro Vlaamse steun niet helemaal terugbetalen

Het festival Tomorrowland moet niet de volledige 1,8 miljoen euro terugbetalen die het als steun heeft gekregen van de Vlaamse regering. Het festival moet enkel de kosten terugbetalen die ze kan recupereren. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) donderdag in De Ochtend op Radio 1 gezegd.

Woensdag besliste Tomorrowland definitief dat er geen nieuwe editie komt, nadat de burgemeesters van Rumst en Boom geen vergunning wilden geven. Ministers van de Vlaamse en federale regering probeerden de burgemeesters nog te overtuigen en droegen allerlei pistes aan, maar de burgemeesters hielden voet bij stuk.

Om aan de organisatie van het festival te kunnen beginnen, had Tomorrowland eerder al 1,8 miljoen euro aan steun gekregen van de Vlaamse regering. Het ging om een voorschot. De afspraak was dat Tomorrowland het voorschot niet moest terugbetalen als het festival niet zou kunnen plaatsvinden door de coronmaatregelen van de overheid. De zaak ligt nu iets ingewikkelder. Volgens minister Somers zal Tomorrowland enkel de kosten die het zelf kan recupereren moeten terugbetalen aan de Vlaamse overheid.

“We hebben destijds voor de hele culturele sector gezegd dat we een stuk van het risico voor hen wilden afdekken. Het is een soort waarborgregeling voor het geval dat men contracten heeft afgesloten, betalingen heeft gedaan aan derden, en men toch geconfronteerd wordt met een neen. We gaan dat bekijken. We gaan de regeling op een correcte manier toepassen”, zegt minister Somers daarover.

“Ik sta daar 100 procent achter”, gaat de minister verder. “Want anders gaan heel veel culturele events, ook kleinschalige, niet durven van start gaan in deze onzekere tijden. Op een zeker moment moet je als overheid achter je culturele sector staan en bereid zijn daar een inspanning voor te doen.”