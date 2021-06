Flatgebouw ingestort in Miami, vrees voor veel slachtoffers

Een appartementsgebouw in de buurt van Miami Beach is woensdagnacht rond 2 uur lokale tijd ingestort. De foto’s van de enorme puinhoop en de ravage aan het gebouw doen het ergste vrezen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze vrezen voor meerdere slachtoffers.

Als een tornado of een aardbeving. Zo omschrijven getuigen het moment van instorting van de Champlain Towers South, een gebouw van twaalf verdiepingen hoog. Op de foto’s die direct na de instorting werden genomen zijn de restanten te zien van gebouw dat voor de rest grotendeels is verdwenen. De puinhoop op de grond is een berg van meters hoog. Op beelden van een camera die het stadsdeel van uit de lucht filmt is te zien hoe het gebouw instort en zorgt voor een enorme stofwolk.

Enkele honderden reddingswerkers zijn momenteel bezig met een grootschalige zoekactie in de hoop zo snel als mogelijk mensen nog levend van onder het puin te halen. In het gebouw zijn volgens de politie meer dan honderd appartementen en studio’s, dus de vrees is groot dat er heel wat slachtoffers aanwezig waren toen het gebouw midden in de nacht instortte. Getuigen beweren dat ze mensen hebben horen schreeuwen van onder het puin.

“Miami-Dade Fire Rescue is ter plaatse, ze voeren op dit moment reddingen uit”, zegt sergeant Marian Cruz. “Ik raad iedereen aan om gewoon uit het gebied te blijven, zodat brandweer en agenten zich kunnen concentreren op mensen te redden en doen wat we moeten doen.” Journalist Joel Franco die ter plaatse is, schrijft dat de MDFR (Miami-Dade Fire Rescue Department) bewoners aan het redden zijn van hun balkon in het deel van het gebouw dat niet instortte.

Volgens de eerste berichtgeving zijn al acht mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Daaronder ook een brandweerman. Een van de acht zou in kritieke toestand verkeren. Of er ook dodelijke slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Ook de precieze oorzaak waarom het gebouw, dat in 1981 werd opgetrokken, instortte is voorlopig nog onbekend.

