Pierre Van Damme: “Aantal landen overweegt verplichte vaccinatie zorgpersoneel”

Epidemioloog Pierre Van Damme vindt dat het zorgpersoneel extra moet aangemoedigd worden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij verwijst ook naar een aantal landen die overwegen de vaccinatie te verplichten voor gezondheidspersoneel.

Van Damme reageerde op de corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Nijvel in De Ochtend van Radio 1. “Het is een kwestie van communicatie en sensibilisering. Maar als dat niet lukt, zie ik dat toch een aantal landen overweegt om hun gezondheidspersoneel verplicht te vaccineren, een beetje zoals bij hepatitis B”, aldus Van Damme.

In een woonzorgcentrum in Nijvel zijn twaalf mensen overleden na een uitbraak van het coronavirus, hoewel bijna alle bewoners gevaccineerd zijn. En dat is uitzonderlijk. Enkele experten onderzoeken nu wat er zou kunnen zijn gebeurd. Viroloog Johan Neyts merkte al op dat een kwart van het personeel in het woonzorgcentrum niet gevaccineerd was.

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zou bijkomende sensibilisering van zorgpersoneel zeker van pas komen. “We zien dat in de woonzorgcentra waar de vaccinatiepercentages bij de hoogste liggen, zich zo goed als geen uitbraken voordoen. Er is heel duidelijk sprake van een ingangspoort als het personeel niet volledig gevaccineerd is. Zij kunnen het virus op die manier binnenbrengen in een collectiviteit met kwetsbare mensen”, zo zei Van Damme in De Ochtend.