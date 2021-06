Zorgnet-Icuro herhaalt oproep om vaccinatie te verplichten voor zorgpersoneel

Na de corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Nijvel pleit koepelorganisatie Zorgnet-Icuro nogmaals voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. “Wij zijn hier absolute voorstander van, want anders blijft het risico bestaan dat het virus toch binnensluipt”, vertelt gedelegeerd bestuurster Margot Cloet.

In het Nijvelse woonzorgcentrum zijn onlangs twaalf mensen overleden na een uitbraak van het coronavirus, hoewel bijna alle bewoners gevaccineerd zijn. Opvallend is wel dat een kwart van het personeel niet gevaccineerd was. En dat brengt de discussie over verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel opnieuw op gang.