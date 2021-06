99-jarige rusthuisbewoner zit in gevangenis: “Het gaat om moord, dus je moet hem wel opsluiten”

Een 99-jarige bewoner van een Oost-Vlaams woonzorgcentrum is aangehouden voor moord van een medebewoner. Hij is daarmee de oudste moordverdachte van het land. Maar wat doe je met zo’n hoogbejaarde man? “Het gaat om een moord, dus kun je niet anders dan de verdachte opsluiten, ongeacht zijn leeftijd.”

Een drama in het woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden bij Destelbergen. Slachtoffer André De Smet werd ’s nachts in zijn bed verstikt met een fleecedeken. De vermoedelijke moordenaar is een medebewoner ...