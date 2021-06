Vastgoedprijzen blijven stijgen: barst de bubbel straks? En wat met mensen die nu een woning (ver)kopen?

De vastgoedprijzen in ons land zijn met meer dan 6,7 procent gestegen. Een stevige toename bovenop de stijging die al sinds 2018 was ingezet. Financieel persagentschap Bloomberg zet België in de top 10 van landen waar een vastgoedbubbel dreigt. Wat als die bubbel barst? Verliezen onze huizen straks hun waarde? En waarom zijn prijzen eigenlijk zo snel gestegen?