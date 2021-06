Werkstraf voor man die naaktfoto’s misbruikte om ex als prostituee te promoten: “Er doken voortdurend geile mannen op aan haar deur”

Zedelgem / Brugge - Een 35-jarige man uit Zedelgem heeft in de Brugse rechtbank zestig uur werkstraf gekregen voor jarenlange belaging van zijn ex. Hij misbruikte naaktfoto’s om haar op het internet te promoten als prostituee. “Er doken voortdurend geile mannen op aan haar deur.”

In 2015 liep het huwelijk van L.V. met zijn jeugdliefde al na een jaar op de klippen, nadat de vrouw een relatie was begonnen met zijn beste vriend. De Zedelgemnaar verteerde de breuk bijzonder slecht en begon zijn ex met naaktfoto’s en een vals profiel op de website Chatbabe als prostituee te promoten.

“Hij chatte in haar naam met geïnteresseerde mannen”, pleitte Virginie Cottyn, de advocate van de Bruggelinge. “Er doken voortdurend geile mannen op aan haar deur. Ze voelde zich daardoor constant onveilig.”

Herkend door buurman

Diverse klachten bij de politie haalden niets uit en de foto’s doken telkens weer op. “Zelfs haar buurman meende haar op een bepaald moment te herkennen van een chatgesprek. Zij leefde jarenlang met de angst dat de mensen zouden denken dat zij zich prostitueerde”, besloot meester Cottyn.

L.V. ontkende vier jaar lang ook maar iets met de feiten te maken te hebben. Tot in de loop van 2019 harde bewijzen opdoken dat de foto’s verspreid werden vanop zijn computer. “Pas dan ging hij tot bekentenissen over”, stelde de procureur, die 120 uur werkstraf vroeg voor belaging en voyeurisme.

Toelating voor foto’s

De verdediging drong aan op de gunst van de opschorting. “Mijn cliënt is zelf blij dat die nachtmerrie eindelijk voorbij is”, pleitte de advocaat van L.V. “Mijn cliënt had destijds enorm veel verdriet over het verlies van zijn jeugdliefde en had eigenlijk psychologische hulp moeten zoeken. Hij benadrukt wel dat die naaktfoto’s tijdens hun relatie met toelating genomen werden. Hij had gehoopt dat het slachtoffer hier aanwezig ging zijn om zijn excuses aan te bieden.”

L.V. betaalde intussen al een schadevergoeding aan zijn ex.