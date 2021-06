Hongaarse premier Orban verdedigt controversiële wet over homoseksualiteit: “Ik verdedig de rechten van homoseksuele mannen”

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft donderdag bij zijn aankomst op een Europese top in Brussel de internationale kritiek op de nieuwe Hongaarse wetgeving over homoseksualiteit en genderidentiteit afgewezen.

Orban ontkende dat de wet discriminerend is. “Ik verdedig de rechten van homoseksuele mannen”, betoogde de conservatieve premier. “Deze wet gaat erover dat enkel de ouders mogen beslissen over de manier waarop ze hun kinderen seksueel willen opvoeden.”

Zij die kritiek hebben, moeten “eerst de wet lezen en dan pas reageren”, zo vervolgde Orban. De Hongaar leek alvast niet van plan om de wet aan te passen na de stortvloed van internationale kritiek. De wet is “gepubliceerd en van kracht”, klonk het.

Orban kreeg bij zijn aankomst in Brussel meteen vragen voor de voeten geworpen over de veelbesproken wetgeving die een verbod instelt op het afbeelden van homoseksualiteit en geslachtsverandering voor personen jonger dan 18 jaar.

De Hongaarse wetgeving staat formeel niet op de agenda van de Europese top, maar verscheidene regeringsleiders zullen het thema ter sprake willen brengen.

Zeventien leiders publiceerden donderdagochtend alvast een brief waarin ze zich voornemen om tegen de discriminatie van de LGBTI-gemeenschap te blijven strijden. In de brief van de Belgische premier Alexander De Croo en zijn collega’s worden Orban of Hongarije niet bij naam genoemd.