Gefrustreerde man steekt banden van 17 wagens in zijn straat lek: “Toeristen namen mijn parkeerplaats af”

Bredene - Een 54-jarige Bredenaar heeft in de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor vandalisme. Hij stak de banden van zeker zeventien wagens lek, omdat hij gefrustreerd was door de parkeersituatie in zijn straat.

Bestuurders die hun wagen langs de Gentstraat in Bredene parkeerden vonden vanaf december 2019 geregeld een briefje tussen de ruitenwissers. “Je parkeert beter elders als je platte banden wil vermijden”, stond er te lezen. Vanaf juli 2020 voegde de briefschrijver de daad bij het woord en stak hij in de straat de banden lek van minstens zeventien wagens.

Na observaties kreeg de politie B.R. in het vizier als mogelijke dader. De man had eerder al een klachtenbrief geschreven naar de politie over een parkeerboete. Het handschrift op die brief bleek te matchen met dat op de briefjes tussen de ruitenwissers, waarna het net zich sloot.

Veel buren slachtoffer

De man was naar eigen zeggen gefrustreerd omdat hij elk jaar 30 euro moest ophoesten voor een parkeerkaart, terwijl toeristen met een blauwe kaart gratis mochten parkeren en voortdurend de plaatsen voor zijn woning inpalmden. “De beklaagde had wel niet door dat hij met zijn laffe daden in vele gevallen zijn buren trof”, sneerde de procureur.

B.R., die nog nooit eerder voor een rechter stond, drukte tijdens de pleidooien zijn spijt uit. “Ik had beter moeten nadenken en ga de schade vergoeden”, zuchtte hij. Als hij zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert wordt die omgezet in twaalf maanden cel.